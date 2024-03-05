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Жительница Коми отдала мошенникам 3,8 млн рублей

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Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного дистанционного мошенничества в Ухте (Республика Коми). Женщина отдала лжеброкерам 3,8 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок через один из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником крупной инвестиционной компании. Он обещал женщине высокие доходы за счет инвестиций.

Первые взносы потерпевшая делала за счет собственных накоплений. Кроме того, она оформила несколько кредитов на общую сумму 2,9 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Все деньги жительница Ухты перечислила в течение месяца.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В Санкт-Петербурге 70-летняя женщина лишилась из-за мошенников больше 20 млн рублей. Злоумышленники убедили пенсионерку, что на ее банковском счету и с ее недвижимостью якобы проводятся незаконные манипуляции.

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