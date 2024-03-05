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В Хакасии суд заключил под стражу обвиняемых в похищении людей

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Фото: соцсети
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В Хакасии городской суд Абакана заключил под стражу четырех подозреваемых в похищении людей в составе организованной группы. Об этом 4 марта сообщается на сайте суда.

«Постановлениями Абаканского городского суда от 27 февраля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Республики Хакасия. <...> Указанное преступление относится к категории особо тяжких, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, подозреваемые располагали информацией о том, как работают реабилитационные центры для страдающих алкогольными и наркотической зависимостями, в том числе и о значительных суммах, выплачиваемых родственниками зависимых за прохождение лечения. Поэтому в начале 2021 года злоумышленники создали «Благотворительный фонд поддержки лиц, страдающих социально-значимыми заболеваниями» якобы для профилактики и охраны здоровья граждан.

Для «работы» в фонде подсудимые привлекли еще пять человек, готовых за денежное вознаграждение похищать страдающих зависимостями для проведения «реабилитационных мероприятий».

Так, летом 2023 года группой были похищены два человека. Пострадавшим рассказали о том, что могут излечить их от зависимости в реабилитационном центре за 30 тыс. рублей. Однако по прибытии в центр выяснилось, что покинуть его нельзя. Кроме того, к похищенным применялось физическое и психологическое насилие.

Суд постановил заключить обвиняемых под стражу с содержанием в следственном изоляторе на период предварительного расследования — по 21 апреля текущего года. На настоящий момент решения суда не вступили в законную силу. В пресс-службе уточнили, что сторона защиты намерена их обжаловать.

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Подобное уголовное дело было возбуждено в Башкирии в 2020 году. Как выяснили следователи, преступники удерживали людей в арендуемом помещении в селе Кармаскалы. Им не давали видеться или созваниваться с родными и друзьями, покидать территорию. Двор дома был огорожен забором, а на дверях комнат постояльцев отсутствовали ручки. В случае нарушения правил людей изолировали в отдельной комнате или привязывали к кровати. Кроме того, медпроцедуры в центре реабилитации не проводились. Сами сотрудники какими-либо знаниями в области лечения зависимостей не обладали.

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