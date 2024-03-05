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СМИ узнали об угрозе перспективе поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

FT: перспектива передачи Германией ракет Taurus Украине оказалась под вопросом
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Расширение Германией военных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось под большим вопросом из-за публикации разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост. О этом 5 марта написала газета Financial Times (FT).

По информации издания, которое приводит слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга, целью России было сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц не изменил мнения по поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

По мнению эксперта, Москва сумела создать «идеальную политическую дилемму» в Германии.

Также в статье отмечается, что Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.

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4 марта газета The Guardian сообщила, что Великобритания призвала Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на недавний скандал с обнародованной записью переговоров военнослужащих бундесвера по поводу возможного подрыва Крымского моста.

Ранее, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

2 марта канцлер Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Канцлер также указал, что произошедшее является очень «серьезной проблемой». По его словам, случившееся расследуется «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

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