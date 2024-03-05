Законодатели предложили ужесточить требования к маркетплейсам

Российские законодатели во вторник, 5 марта, внесли в Госдуму новый законопроект о регулировании маркетплейсов, который запрещает требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.

Проект был внесен главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и главой комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым от «Единой России», следует из пояснительной записки к документу, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Новый законопроект устанавливает условия и требования к договорам, заключаемым между владельцем торгового сервиса с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов. В частности, главным требованием договора станет понятное изложение условий сотрудничества. Кроме того, предлагается обязать владельца маркетплейса размещать текст договора на своем сайте. Проект предусматривает универсальное регулирование для всех маркетплейсов и особые меры для занимающих свыше 20% рыночной доли площадок.

В числе ключевых положений законопроекта — запрет требовать с покупателя плату за возврат товара, а также закрепление за интернет-площадками права самостоятельно продавать товары, в том числе собственных торговых марок.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 марта следующего года. Контроль за соблюдением описанных в нем требований возлагается на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее, 24 января, глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке с суммарной долей около 80%. По его словам, потребители и компании малого и среднего бизнеса жалуются на работу маркетплейсов из-за завышения логистических затрат, навязывание невыгодных условий и начисление штрафов. Он призвал компании добровольно устранить нарушения.