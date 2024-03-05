Больше 30 пьяных водителей задержали в Ульяновской области за неделю

За минувшую неделю в Ульяновской области задержали 33 пьяных водителя. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

В выходные инспекторы провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Только за три дня за вождение в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования задержали 18 водителей.

В Госавтоинспекции отметили, что четыре водителя допустили нарушение повторно. При первом нарушении автомобилистам грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тыс. рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.

4 марта в Зеленограде водитель ВАЗ-2114, грубо нарушавший правила дорожного движения, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Во время погони мужчина протаранил патрульный автомобиль. При задержании водитель и пассажир отказались от медицинского освидетельствования, при этом инспекторы заметили явные признаки опьянения.