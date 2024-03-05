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Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Никулинский суд Москвы перенес оглашение приговора и возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу о хищении. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Данное решение суд мотивировал тем, что в ходе судебного заседания не была оглашена психолого-психиатрическая экспертиза Раковой и не было уточнено признание или непризнание вины еще одного фигуранта дела — бывшего сотрудника ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина.

Помимо этого, в дело вступил новый прокурор.

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По версии следствия, фигуранты похитили бюджетные средства в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», а также занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС и тем самым нанесли ущерб в 50 млн рублей.

Ракову задержали в октябре 2021 года, тогда же был задержан и Зуев.

Зуева изначально отправили под домашний арест, но позднее перевели в СИЗО. В июне 2022 года Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд постановление об избрании ему меры пресечения. В августе того же года Зуев дал изобличающие показания на неизвестных ранее фигурантов дела, полностью признал вину и возместил ущерб.

31 января 2024 года гособвинение запросило восемь лет колонии для Раковой и 6,5 года колонии для Зуева. После этого ожидалось, что 5 марта будет оглашен приговор фигурантам дела.

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