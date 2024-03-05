В Нижнем Новгороде засыпали огромный провал возле ярмарки
В Нижнем Новгороде ликвидировали огромный провал возле Нижегородской ярмарки. На участке проведены необходимые аварийные работы, сообщили ИА «НьюсНН» в учреждении.
Огромная яма образовалась возле ярмарки в пятницу, 1 марта. Как пояснили специалисты, произошла просадка грунта из-за необходимости ремонта на инженерных коммуникациях.
Ко вторнику, 5 марта, провал засыпали и уложили временную брусчатку. После наступления благоприятной погоды участок планируют заасфальтировать.