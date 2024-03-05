С улиц Кургана эвакуировали около 140 машин

Около 140 автомобилей вывезли с улиц Кургана и поместили на спецстоянку с начала 2024 года. Правоохранители выявили 647 нарушений правил остановки и стоянки, передает пресс-служба регионального управления МВД России во вторник, 5 марта.

Как отмечает ИА «Ура.ру», в основном машины эвакуируют с центральных дорог столицы региона. Водители нарушают правила остановки и стоянки транспорта на улицах Куйбышева, Пичугина, Ленина, Володарского и Климова.

Ранее в марте эксперт рассказал, что нужно сделать автовладельцам с наступлением весны. В первую очередь стоит заменить в машинах салонный и воздушный фильтры, а также основные технические жидкости.