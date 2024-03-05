В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом 5 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.)», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Этой ночью российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вооруженных силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.