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Главком ВСУ отчитался перед шефом Пентагона о ситуации на фронте

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Фото: TASS/EPA/VITALII NOSACH
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Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский доложил о ситуации на фронте шефу Пентагона Ллойду Остину. Об этом 5 марта он рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым они проинформировали Остина о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на важнейших направлениях.

По словам Сырского, продолжается работа по обеспечению потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 29 февраля, Сырский признал тяжелое положение украинской армии в зоне спецоперации. По его словам, особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях. Он отметил, что во время работы у различных командиров были обнаружены просчеты «во владении обстановкой на фронте».

В этот же день бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинская армия понесет большие потери, если предпримет попытку нового контрнаступления. Он подчеркнул, что на данный момент украинцы также не могут остановить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ.

До этого, 27 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что российская армия заняла более выгодные позиции на купянском и донецком направлениях. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что за последнюю неделю российские войска выбили украинские формирования из населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное в Донецкой Народной Республике.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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