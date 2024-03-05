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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребёнкиным состыковался с МКС

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Фото: Global Look Press/Nasa/Aubrey Gemignani
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребёнкиным в составе экипажа миссии Crew-8 состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом 5 марта сообщила пресс-служба SpaceX.

«Dragon состыковался с МКС в пятый раз», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon прошел с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 22:53 по местному времени 3 марта (06:53 мск 4 марта). Трансляция запуска корабля велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Экипаж корабля проведет в орбитальной лаборатории шесть месяцев и займется исследовательскими и эксплуатационными задачами.

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NASA сообщало о планируемом на 22 февраля запуске корабля Crew Dragon 31 января. Однако запуск корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Летом 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта «Роскосмоса» и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов.

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