Движение поездов по Крымскому мосту вновь открыто

Движение поездов по Крымскому мосту открыто после 8-часовой приостановки. Об этом 5 марта сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«Движение поездов по Крымскому мосту открыто, несколько поездов следуют с опозданием», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Уточняется, что опаздывают четыре поезда из Крыма и пять в обратном направлении. Однако, добавили в пресс-службе, будут приняты меры для сокращения отставания от графика. В компании призвали следить за актуальной информации о движении поездов.

В Telegram-канале информационного центра о ситуации на Крымском мосту также сообщается, что в 10:00 в очереди для въезд на мост со стороны Тамани находятся 120 транспортных средств, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.