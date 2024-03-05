Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом 5 марта сообщило Минобороны РФ.

«Около 9:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

До этого в ночь на 5 марта силы ПВО уничтожили три беспилотника также над Курской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Также во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что железнодорожная станция Глушково попала под обстрел со стороны ВСУ. При атаке были повреждены линии электропередачи. Без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.