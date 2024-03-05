Посторонний предмет нашли на ж/д перегоне в Самарской области

Посторонний предмет обнаружили на железнодорожном перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области. Об этом 5 марта компания РЖД сообщила на своем сайте.

«5 марта 2024 года на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море – Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено», — говорится в сообщении.

В компании предупредили, что из-за этого предмета задержатся пригородные и пассажирские поезда.

Помимо этого, источник «Известий» сообщил о найденном постороннем предмете на автомобильном мосту на улице Чапаева в населенном пункте Безенчук в том же регионе. Будет ли там перекрыто движение транспорта, пока неизвестно.

На месте нахождения неизвестных предметов работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и подробности инцидентов выясняются.

Ранее, 4 марта, на перегоне Звезда – Чапаевск Куйбышевской железной дороги в Самарской области произошло нарушение движения поездов. Причиной стал хлопок из-за вмешательства посторонних лиц на мосту через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. Губернатор региона Дмитрий Азаров назвал случившееся попыткой теракта. Никто не пострадал. Позже в тот день в РЖД открыли движение на перегоне по одному пути, продолжая принимать меры по вводу поездов в график.