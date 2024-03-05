В Госдуме предрекли иноагентам потерю доходов из-за нового закона о запрете рекламы

Иностранные агенты могут лишиться до 80% своих рекламных доходов в результате вступления в силу закона о запрете рекламы на их ресурсах. Об этом во вторник, 5 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», — написал он.

По словам Володина, принятый несколько дней назад закон уже показал свою эффективность: некоторые объявили о закрытии проекта, другие начали сокращать штаты редакции. Спикер обратил внимание, что в последнее время поступают предложения запретить предоставлять иностранным агентам вознаграждение по авторским и смежным правам.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — подытожил представитель Госдумы.

28 февраля Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов. Так, запрещается реклама ресурсов иноагентов. Запрет касается размещения рекламных материалов на сайтах, в соцсетях или СМИ. За несоблюдение данных ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее, 10 февраля, в Госдуме предложили лишить иноагентов возможности зарабатывать в России. По словам Володина, в Госдуму поступало множество обращений с вопросом о том, почему на ресурсах иностранных агентов до сих пор размещается реклама российских компаний.

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.