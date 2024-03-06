Цирковое откровение: какой окажется инди-игра Reveil

Немецкий инди-разработчик Pixelsplit совместно с издателем Daedalic Entertainment 6 марта выпускают приключенческую хоррор-головоломку Reveil («Откровение»). Игра выходит на всех платформах, включая консоли последних моделей . Сеттинг погружает пользователей в аутентичную атмосферу, вдохновленную эстетикой цирков 1960-х годов. Для того чтобы дойти до финала, геймерам предстоит полностью окунуться в события для поиска ответов. Сюжет, геймплей и системные требования — в материале «Известий».

Границы сознания

Впервые «Откровение» анонсировали в июне 2023 года в рамках Future Games Show Summer Showcase, студия Pixelsplit также опубликовала тизер на своем YouTube-канале. Комментаторы под видео встретили грядущий проект воодушевленно, особое внимание они уделили саундтреку и графике.

Reveil будет сочетать в себе элементы головоломок и исследований. Игра предлагает пользователям странствовать по миру, где границы между реальностью, памятью и воображением стираются и где каждая разгаданная головоломка приближает к истине. Создатели пообещали раздвинуть рамки традиционных игр, во многом благодаря элементу психологизма — геймерам придется подвергать сомнению всё, с чем им придется столкнуться в процессе.

Фото: Pixelsplit

Сюжет и сеттинг проекта

В Reveil игроки попадают в дезориентированную и сбивающую с толку реальность Уолтера Томпсона. Согласно сюжету, главный герой просыпается в своем доме после странного сна. Он обнаруживает, что его любимая жена Марта и дочь Дори по необъяснимым причинам пропали. Изучая дом, он решает несколько головоломок и оказывается в лесу, где перед ним открывается дорога, ведущая к цирку. Ключ к темному прошлому и тревожным событиям жизни Уолтера Томпсона находится в цирке, где он когда-то работал монтажером сцен. Чтобы воссоединиться с семьей и избежать мучений собственного разума, герой должен решить необычные задачи, исследовать глубины своей психики. С каждой минутой жуткая атмосфера игры усиливается, создатели использовали в проекте прием саспенса.

Черпая вдохновение из эпохи цирка 1960-х годов, игра предлагает аутентичный сеттинг, который постепенно превращается в сюрреалистический мир. Он дает игрокам возможность исследовать границы между реальностью и иллюзией, предлагая раскрыть таинственные фрагменты прошлого Уолтера Томпсона.

Игровой процесс

В проекте представлено пять игровых действий, каждое из которых погружает геймеров в сложную среду с особой атмосферой и задачами. Играя за Уолтера Томпсона, геймеры решают головоломки и загадки, постепенно разбираясь в многослойном повествовании, сочетающем в себе элементы психоделии и биографии — всё это приправлено тревожными образами. В целом Reveil представляет собой повествовательное приключение с загадочной сюжетной линией и главным героем, балансирующим на грани безумия.

Фото: Pixelsplit

Головоломки в Reveil будут универсальными и потребуют от игроков нестандартного мышления и установления связей между, казалось бы, несвязанными элементами. Эти загадки служат порталом, позволяющим раскрыть более глубокие слои повествования и собрать воедино прошлое Уолтера. Каждый игровой акт представляет новую среду, более таинственную, чем предыдущая. Выбор в Reveil будет иметь определенные последствия для героя, меняя возможный исход игры.

Системные требования

Хоррор-головоломка Reveil появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS (несовместим с macOS 10.15 Catalina или выше). Кроме того, в игре для пользователей доступны русифицированный интерфейс и субтитры, озвучка предусмотрена только на английском языке. Есть вероятность, что на других языках она появятся уже после релиза вместе с выходом новых патчей и обновлений.

Фото: Pixelsplit

Для установки Reveil на персональный компьютер через Steam потребуется не менее 30 Гб свободной памяти на диске, что довольно много для инди-проекта. Минимальные системные требования также включают в себя:

— 64-разрядные процессор и операционную систему;

— ОС: Windows 10/11;

— процессор: Intel Core i7-11370H или AMD Ryzen 7 3750H;

— оперативную память: 12 Гб;

— видеокарту: Intel Iris Xe или AMD RX Vega 10;

— DirectX: версии 11;

— звуковую карту: DirectX compatible.

Фото: Pixelsplit

Особенности инди-проектов

Инди-разработчики — это независимые студии с небольшими командами, чаще всего не поддерживаемые крупными издателями. В таких командах четко прослеживается свобода творчества, поэтому у креативности создателей почти отсутствуют ограничения. Независимые студии редко берутся за масштабные проекты, что позволяет им сфокусироваться на качественной и красивой графике, необычных механиках и нетипичных, сложных сюжетах. Вместо масштабности авторы делают ставку на уникальность и аутентичность.

Инди-разработчики всегда прислушиваются к своей аудитории, часто исправляют баги в течение нескольких часов после сообщения в поддержку. Для инди-игр свойственны частые обновления, которыми не могут похвастаться лидеры рынка. Довольно часто у инди-разработчиков не хватает навыков и опыта, чтобы создать действительно качественную игру. Одни проекты проваливаются из-за некачественной графики, другие — из-за непродуманного геймплея и скучного сюжета.

Тем не менее за последние 10 лет индустрия инди-игр совершила прорыв, ежегодно всё больше независимых разработчиков выпускают коммерчески успешные релизы. Самой популярной из когда-либо созданных инди-игр считается Minecraft от Mojang Studios, приобретенная впоследствии Microsoft за $2,5 млрд. Среди других прибыльных проектов также: Super Meat Boy, Limbo, Garry's Mod и Bastion.