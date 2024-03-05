В Москве на стройке два монтажника упали с высоты 15-го этажа

Два монтажника упали с высоты 15-го этажа на стройке в Москве из-за обрыва троса в шахте лифта. Об этом 5 марта сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел на улице 2-й Хуторской. 32-летний монтажник скончался на месте, его 38-летний коллега получил тяжелые травмы, он госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Оба монтажника являются гражданами Узбекистана.

Проводится проверка инцидента.

Ранее, 4 марта, 43-летний рабочий упал с высоты в шахту лифта на одном из предприятий в городе Ливны в Орловской области. От полученных травм мужчина скончался. СК РФ начал проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».