В РФ средняя длительность рабочего дня достигла максимума за 19 лет

Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в 2023 году составила 7,17 часа, что является максимумом за 19 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,9% по сравнению с 2022 годом. До этого с 2005-го максимум был зафиксирован в 2019 году: тогда средняя продолжительность рабочего дня составила 7,15 часа. В 2020 году на фоне пандемии и роста безработицы произошел откат до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год.

Особенно длительный рабочий день в прошлом году был зафиксирован у рыболовов (8,21 часа), администраторов (7,61 часа) и занятых в добыче металлических руд (7,6 часа). Также лидерами оказались медики, водители общественного транспорта и работники отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности.

Наименьшее количество часов в свою очередь работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля (6,56 часа), нефти и газа (6,86 часа) и образования (6,8 часа).

Ранее, 4 марта, «Известия» ознакомились с результатами совместного исследования девелопера ПИК совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, согласно которым более 60% россиян стали чувствовать себя лучше после перехода на удаленку, а 70% экономят время из-за отсутствия надобности добираться в офис каждый рабочий день. При этом 28% опрошенных отметили увеличение уровня продуктивности.