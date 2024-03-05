Захарова усомнилась в деятельности послов после их отказа от встречи с Лавровым

Отказ послов стран Европейского союза (ЕС) от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ставит вопросы о значении их деятельности в государстве. Об этом во вторник, 5 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«В данном случае при всем уважении или неуважении к этим людям они являются лишь функцией, они лишь передают информацию от одной страны к другой стране. Вызывает действительно вопрос, причем у всех один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» — отметила дипломат.

По ее словам, послы государств НАТО в Москве занимаются вмешательством во внутренние дела РФ, организуют «перформансы» для этого.

Ранее, 4 марта, глава МИД России сообщил, что недавно Лавров пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента России, но те отказались за два дня до встречи. Он удивился, как возможно такое, чтобы послы боялись прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы.

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя такое действие дипломатов, сказал, что послов стоит выдворить из России, а уровень дипломатических отношений понизить. По его словам, такой отказ от встречи с министром полностью противоречит идее существования дипломатических миссий и назначения послов.

15 декабря глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он добавил, что только народ является единственным источником власти в стране.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.