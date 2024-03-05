Институт развития интернета (ИРИ) запустит познавательно-развлекательный канал «Мы».

Контент на канале будет объединен по семи тематическим категориям: «Мы.Страна», «Мы.Люди», «Мы.Культура», «Мы.История», «Мы. Дело», «Мы.Наука» и «Мы.Технологии». Также в программе телеканала можно будет увидеть молодежные сериалы «Саня, газуй!», «Естественный отбор», «Сама дура» и другие.

Кроме того, в эфире «Мы» будут транслироваться онлайн-шоу «Уездный доктор», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу «Пахнет вкусно!» и другие проекты. «Мы» объединит самый разнообразный контент интернет-площадок, который уже полюбился зрителям, рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. <...> При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а «прожили» достаточно времени в Сети», — сказал он.

Глава компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим также выразил уверенность, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. Он отметил, что ИРИ имеет не одну тысячу качественного контента, раскрывающего нашу страну во всем ее многообразии. По его словам, «Мы» будет интересен жителям всех регионов России.

Новый телеканал начнет вещание в марте на онлайн-платформе Wink.ru и позднее на других площадках. Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом телеканала занимается группа компаний «Медиа-Телеком».