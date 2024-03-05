Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество погибших при пожаре в Зеленограде увеличилось до четырех
Культура
В Москве открылась выставка-ретроспектива еврейского авангарда
Общество
Родители детей с СМА подали в суд из-за отказа фонда предоставить лекарство
Армия
Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность в Москве 6 марта
Спорт
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Авто
Эксперты спрогнозировали рост продаж новых машин в России в марте
Наука и техника
«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом
Мир
Трамп лидирует на праймериз республиканцев в более чем 10 штатах
Общество
Более 60% россиянок совершают импульсивные покупки
Мир
Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой
Культура
Эмир Кустурица рассказал о желании снять в роли Раскольникова студента-дебютанта
Общество
Собянин подвел итоги первого года работы флагманского центра НИИ Склифосовского
Общество
Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

ИРИ запустит познавательно-развлекательный канал «Мы»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт развития интернета (ИРИ) запустит познавательно-развлекательный канал «Мы».

Контент на канале будет объединен по семи тематическим категориям: «Мы.Страна», «Мы.Люди», «Мы.Культура», «Мы.История», «Мы. Дело», «Мы.Наука» и «Мы.Технологии». Также в программе телеканала можно будет увидеть молодежные сериалы «Саня, газуй!», «Естественный отбор», «Сама дура» и другие.

Кроме того, в эфире «Мы» будут транслироваться онлайн-шоу «Уездный доктор», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» с незрячим ведущим Владимиром Васкевичем, кулинарное тревел-шоу «Пахнет вкусно!» и другие проекты. «Мы» объединит самый разнообразный контент интернет-площадок, который уже полюбился зрителям, рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«За несколько лет нашей работы появилось много талантливых проектов, которые набирают миллионы просмотров в интернете. И мы приняли решение делиться ими и с телевизионной аудиторией. <...> При этом онлайн-формат для ИРИ по-прежнему остается приоритетным: на канале будут показываться те проекты, которые не просто вышли, а «прожили» достаточно времени в Сети», — сказал он.

Глава компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим также выразил уверенность, что новый телеканал привлечет внимание самой широкой аудитории. Он отметил, что ИРИ имеет не одну тысячу качественного контента, раскрывающего нашу страну во всем ее многообразии. По его словам, «Мы» будет интересен жителям всех регионов России.

Новый телеканал начнет вещание в марте на онлайн-платформе Wink.ru и позднее на других площадках. Организацией производства и вещания, дистрибуцией и маркетингом телеканала занимается группа компаний «Медиа-Телеком».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024