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Politico указала на дискредитацию Шольца из-за утечки разговора офицеров ФРГ

Politico: утечка разговора офицеров бундесвера оставила Шольца в дураках
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Фото: REUTERS/Heiko Becker
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Утечка переговоров немецких офицеров вызвала раскол среди западных союзников и оставила канцлера ФРГ Олафа Шольца в дураках. Об этом 5 марта написала газета Politico.

Речь идет о дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, расшифровка которой была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину и возможный удар ими по Крымскому мосту.

Авторы материала назвали перехват и обнародование записи «искусной операцией» президента РФ Владимира Путина, показавшей его превосходство над Шольцем.

«Искусная операция Путина оставила Шольца в дураках. <...> После стольких лет в качестве российского лидера Путин всё еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России», — говорится в материале.

Кроме того, журналисты подчеркнули, что ничто из сказанного немецкими военными не является дезинформацией со стороны Москвы, Россия лишь раскрыла реальные данные, поэтому публикация их переговоров оказала такой эффект.

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Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько снарядов Taurus понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

На следующий день после утечки, 2 марта, Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». По его словам, случившееся расследуется «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Затем, 4 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в данном случае со стороны Германии нужны не разбирательства, а принятие ответственности. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, добавил он.

Позднее в тот же день в связи с произошедшим в МИД РФ 4 марта был вызван посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф. Дипломатический источник рассказал «Известиям», что во время общения с послом в ведомстве помимо обсуждения записи разговора будут «затронуты и другие вопросы». Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт

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