РИА Новости: иностранец сделал надписи на Владивостокской крепости по ошибке

Иностранный гражданин, который нанес баллончиком с краской надписи на памятнике «Батарея Поспеловская», входящем в состав Владивостокской крепости, сделал это по ошибке. Об этом во вторник, 5 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Хотели просто написать, как на (обычной. — Ред.) стене, не подумали, что это памятник», — поделился собеседник.

Ранее, 4 марта, следственное правление СК России по Приморскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела, после того как неизвестный мужчина нанес надпись на Поспеловской батарее на острове Русском во Владивостоке. В соцсетях появились видеокадры, где неизвестный мужчина наносит веществом из баллончика надпись.

Позже стало известно, что подозреваемым оказался 23-летний уроженец иностранного государства. В правоохранительных органах рассказали, что он из Узбекистана. Молодого человека доставили к следователю регионального СК России.