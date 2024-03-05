Медведев призвал выслать из России послов ЕС после отказа от встречи с Лавровым

Послов Европейского союза (ЕС), которые отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перед президентскими выборами в РФ, стоит выгнать из страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений понизить», — написал он в посте 4 марта.

По словам Медведева, такой отказ от встречи с министром полностью противоречит идее существования дипломатических миссий и назначения послов.

Ранее в тот день глава МИД России сообщил, что недавно Лавров пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента России, но те отказались за два дня до встречи. Он удивился, как возможно такое, чтобы послы боялись прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы.

Ранее, 8 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко и решительно пресекаться. Она отметила, что МИД проводит активную работу по «недопущению западного воздействия на внутриполитические процессы в России».

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России. Как уточнил 31 января член ЦИК Павел Андреев, за рубежом россияне смогут проголосовать на 276 участках в 143 странах, они будут работать в те же дни — с 15 по 17 марта.