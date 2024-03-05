ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково в Курской области

Железнодорожная станция Глушково в Курской области попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 марта сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет. В результате произошел пожар, возгорание уже потушили», — написал он в своем Telegram-канале.

При атаке были повреждены линии электропередачи. Без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.

Ранее, 3 марта, поселок Теткино Глушковского района Курской области был атакован украинским беспилотником. Никто не пострадал, однако автомобиль одного из местных жителей получил повреждения.

Кроме того, минувшей ночью, с понедельника на вторник, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области три беспилотника ВСУ. Тогда в Минобороны РФ о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.