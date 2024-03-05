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Экс-разведчик США обвинил главу Пентагона во лжи о войне РФ с НАТО

Экс-разведчик США Риттер: глава Пентагона Остин нагло врет о войне России с НАТО
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Rod Lamkey - CNP
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Глава Пентагона Ллойд Остин нагло соврал во время выступления перед конгрессменами, когда сообщил о возможной войне между Россией и НАТО. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, опубликованном во вторник, 5 марта.

«Я хотел бы быть членом конгресса и спросить у него: «Простите, секретарь Остин, вы сказали, что знаете о том, что собирается делать Россия? <...> Вы говорите, что знаете. Значит, вы либо лжете, либо знаете нечто такое, о чем необходимо знать и нам». <..> И ответ: он ничего не знает, потому что придумал эту чушь», — объяснил он.

По словам эксперта, заявление представителей стран НАТО якобы о скором нападении России основываются на слепой вере, а не на знании планов Москвы. Риттер уточнил, что понимающий позицию России человек осознает, что армия РФ не будет вторгаться в государства альянса.

«Это конфликт, который начался и закончится на Украине», — отметил специалист.

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О том, что поражение Украины грозит военным столкновением НАТО с Россией, Остин заявил 29 февраля. По его словам, успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на фронте вызывают тревогу. Остин считает, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

Сенатор, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, комментируя высказывание Остина, заявил, что его слова носят пропагандистский характер и направлены на внутреннюю аудиторию США.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков отметил, что Остин «не до конца» понимает, о чем говорит. По его словам, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с РФ из-за Украины, однако во Франции и США этого не делают.

Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с РФ. Однако в декабре прошлого года Путин назвал полной чушью подобные заявления, указав при этом, что Россия готова к любым выпадам Североатлантического альянса.

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