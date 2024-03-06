7 марта — Маврикиев день: история, традиции, что можно и нельзя делать

Каждый год 7 марта православная церковь вспоминает о святом мученике Маврикии Апамейском, его сыне Фотии и 70 воинах, которые отдали жизнь за христианскую веру. В 2024 году торжество в их честь приходится на четверг. В народном календаре этот праздник носит название «Маврикиев день». О том, какие традиции и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Маврикиев день в 2024 году — история

Святой Маврикий жил на рубеже III и IV веков нашей эры. Он служил военачальником в древнем городе Апамее на территории Северной Сирии. В те времена эти земли находились под властью Римской империи, в которой было запрещено исповедовать христианство. Тем не менее Маврикий, его сын Фотин и 70 воинов, находившихся у него в подчинении, верили в Христа и тайно посещали богослужения. Об этом узнали языческие жрецы и доложили императору Максимиану.

Святой и все его последователи были призваны на суд, где проявили необычайную стойкость духа. Ни пытки, ни уговоры не заставили их отречься от своей веры. Тогда император велел казнить Фотина на глазах у отца, но и это не вернуло полководца к язычеству.

Видя, что никакие средства не помогают, Максимиан приказал обмазать святого и его воинов медом и привязать к деревьям на болотах, где их будут жалить бесчисленные насекомые. Мучения праведников продолжались 10 дней, но ни один из них не отступил от своей веры. Позднее их останки тайно захоронили другие христиане.

Маврикиев день в 2024 году — традиции

На Руси Маврикиев день связывали с возвращением перелетных птиц. Увидеть в этот праздник ласточку или грача считалось хорошей приметой. Если же птицы прилетали раньше срока, год обещал быть счастливым. Так как пернатые были предвестниками удачи и всяческих благ, их старались подкармливать.

Также в Маврикиев день начинались первые полевые работы: крестьяне везли на будущие пашни навоз, чтобы заранее удобрить почву. Сделать это надо было до того, как из-за оттепели размоет дороги. Но, если праздник приходился на полнолуние или новолуние, удобрение откладывали, так как, согласно поверью, вместо хлеба могла вырасти сорная трава. Если же день выпадал на последнюю четверть лунного цикла, урожай обещал быть хорошим.

В южных регионах на Маврикия сеяли раннюю капусту, чтобы кочаны завязались до активизации различных вредителей. При этом из-под первой сохи брали ком земли и клали его в избу, надеясь таким образом уберечься от клопов.

Традиционным праздничным угощением была так называемая черная уха. Вместо соли в нее добавляли соленые огурцы или рассол, из-за чего бульон получался мутным.

Маврикиев день в 2024 году — что можно и нельзя делать

На Руси с Маврикиевым днем связывали разнообразные запреты и суеверия. Женщинам не следовало показывать пальцем на летящую в небе ласточку, иначе они могли лишиться красоты. Чтобы сохранить молодость и свежесть лица, при встрече с этой птицей девушки умывались молоком. Также люди верили, что в праздник нельзя разрушать гнезда ласточек. Того, кто потревожит пернатых, ждало наказание в виде уродливых пятен по всему телу.

На Маврикия практически не занимались домашними делами. Считалось, что веником в этот день можно вымести из дома благополучие, а глажкой и стиркой навлечь на семью болезни и мелкие ссоры. Откладывали и рукоделие. Согласно поверью, девушка, которая возьмется за иглу, в скором времени столкнется с обманом или изменой. Также не стоило вытираться чужим полотенцем, чтобы не забрать себе горести его владельца.

Под запрет в праздник попадали все виды гаданий, ворожбы и любовных обрядов, так как в этот день они несли только болезни, нищету и разочарования. Плохой приметой считалась зажженная свеча. Тот, кто ее зажег, делал свою жизнь горькой.

В Маврикиев день мужчины не здоровались с женщинами первыми, иначе они рисковали потерять уважение в семье. А женщины не ели первое яйцо, вынутое из-под курицы, чтобы избежать ссор и безденежья в доме.

Маврикиев день в 2024 году — приметы

По погоде в Маврикиев день делали прогнозы на будущий сезон. Похолодание в праздник сулило дождливое лето, а яркое солнце обещало теплый год. Прилет грачей и ласточек указывал на скорое наступление весны, а метель означала, что весна затянется. Висящие высоко в небе кучевые облака, которые никуда не плывут, давали людям надежду, что ближайшие дни будут погожими.

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