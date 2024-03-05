Для огородника и садовода: подробный лунный посевной календарь на весну-2024

Лунный посевной календарь садоводы и огородники используют при посадке растений. Влияние разных фаз Луны на рост зелени было обнаружено еще в древние времена, а длительные наблюдения помогли выявить дни, наиболее благоприятные для посева разнообразных культур. Когда сажать рассаду овощей и цветов весной 2024 года — в материале «Известий».

Календарь посадок на март-2024

Лунный посевной календарь представляет собой точное описание садово-огородных работ для каждого дня месяца и года. Любое растение живет в своем собственном ритме, и если его нарушить, например полить или пересадить не вовремя, зелень может вырасти слабой или заболеть. Создание лунного посевного календаря предписывают жителям Южной Месопотамии, он появился в середине III тысячелетия до н.э.

Древние люди первыми заметили закономерность, с которой вид Луны на небосводе меняется, и связали это с переменами на Земле. Именно лунные фазы легли в основу посевного календаря, а лунный месяц насчитывал 29,5 дня и соответствовал периоду между двумя новолуниями. Календарь рассчитывается на основе движения естественного спутника, которое делят на четыре основные фазы: новолуние, первую четверть, или прибывающую Луну, полнолуние и последнюю четверть, или убывающую Луну.

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Первый месяц весны практически на всей территории России позволяет начинать посевы только в тепличных условиях — это отличное время для рассады зелени и овощей, а также цветов: бархатцев и циннии. На южных территориях страны не только температура воздуха в марте достигает плюсовых значений, но и почва прогревается. При этом в ночное время возможны заморозки, ввиду которых эксперты рекомендуют накрывать рассаду тепличной пленкой.

Период растущей Луны с 12 по 23 марта оптимален для высадки кабачков, помидоров, огурцов, баклажанов и салатной зелени. Высеивать корнеплоды в теплицы рекомендуется с 1 по 6 марта и с 27 по 31 марта. Садоводам следует также знать о неблагоприятных для посевных работ днях — 8–10 и 14 марта, в это время Луна находится в убывающей стадии. В конце месяца благоприятной окажется высадка ранних сортов картофеля, а также редиса в южных широтах.

Лунный посевной календарь на апрель-2024

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Климат апреля — второго весеннего месяца — гораздо более деликатный и благоприятный для посевных работ. В этот период земля получает достаточное количество тепла и прогревается, а значит, число подходящих для работы в саду дней увеличивается. В апреле в первую очередь стоит сеять разные виды зелени, а также сельдерей, лук, чеснок, томаты, перцы, огурцы и горох. Возраст рассады (капусты, кабачков и тыквы) на момент высадки должен быть не меньше 30–35 дней в зависимости от сорта.

С 10 по 15 апреля Луна находится в активной фазе, в этот период растениям будет легче взойти. Наиболее благоприятные дни выпадают на 11, 16 и 25-е. Среди подходящих дней также 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29 и 30 апреля. Следует воздержаться от огородных работ и отложить в сторону семена 5 и 8 апреля.

Лунный посевной календарь на май-2024

Последний весенний месяц считается наиболее подходящим периодом для пересадки в открытый грунт тепличной и парниковой рассады. При этом в начале мая рекомендуется посеять в грунт рассаду позднеспелых сортов капусты, огурцов, кабачков, арбузов и брокколи. Однако стоит учитывать, что даже в это время в некоторых регионах России есть риски кратковременных заморозков, в таком случае следует накрыть посевы пленкой.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Рост и укоренение растений зависит от множества факторов, на некоторые из них садовник не может повлиять. Но в его силах использовать все доступные инструменты для успешной высадки посева в грунт. Одна из наиболее частых проблем садоводов — слишком длинная и слабая рассада. Для устранения проблемы важно не поливать зелень много, а делать это по мере необходимости. Эксперты советуют огородникам из регионов средней полосы поворачивать емкости с рассадой по пять раз в день, чтобы все стороны получили порцию солнечного света. Сделать рассаду крепче помогут также:

— дистанция между горшками;

— пикирование;

— подкормка;

— понижение температуры, если рассада вытягивается раньше срока.