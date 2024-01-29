ЦАХАЛ уничтожила более 2 тыс. боевиков ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции в Хан-Юнисе на юге сектора Газа уничтожила более 2 тыс. радикалов палестинского движения ХАМАС. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

Он отметил, что в последние недели ЦАХАЛ целенаправленно действовала с целью демонтажа военной структуры батальонов ХАМАС.

«Мы уже ликвидировали два батальона в восточном Хан-Юнисе и теперь действуем на западе. Во всем Хан-Юнисе мы уничтожили более 2 тыс. террористов на земле и под землей. Кроме того, мы уничтожили значительную подземную инфраструктуру, где мы обнаружили объекты для содержания заложников, штабы, военное оборудование, производственную инфраструктуру и разведывательные материалы», — заявил Хагари в ходе брифинга.

Ранее в этот день министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что ЦАХАЛ уничтожила во время операции в секторе Газа четверть об общего числа военных ХАМАС, еще четверть ранена.

25 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не отказывается от цели ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и добьется «полной победы», включая возвращение всех удерживаемых в секторе Газа заложников. Он отметил, что нет альтернатив полной победе Израиля над ХАМАС.

24 января сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказалось реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.