Губернатор Ленобласти на встрече с Путиным заявил об устойчивых темпах развития
Президент России Владимир Путин 29 января провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, в ходе которой глава региона доложил об устойчивых темпах развития.
Отмечается, что Ленинградская область входит в число тех российских регионов, в которых наблюдается постоянный прирост населения.
«В Ленинградской области более 450 предприятий были частью иностранных капиталов, причем недружественных стран, но мы не просто выстояли — цифры бьют рекорды», — сообщил Дрозденко.
Ранее в этот же день Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в разговоре с которым президент высоко оценил развитие города. Путин отметил, что темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране, что является хорошим показателем.
Беглов, в свою очередь, поблагодарил Путина от лица петербуржцев и блокадников за мероприятия по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, особенно выделив концерт, прошедший 27 января на стадионе «Газмпром Арена».
Ранее, 27 января, Владимир Путин посетил памятные мероприятия по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и выступил на концерте-реквиеме на стадионе «Газпром Арена», где сказал, что миллион погибших в Ленинграде в блокаду — лишь часть бесчинств, что обрушили нацисты на советский народ.