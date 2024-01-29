Протестующие фермеры во Франции сделали чучело Макрона

В распоряжении «Известий» 29 января появились кадры, на которых видно протестующих французских фермеров.

«Ну и какой же фермерский протест без чучела, правда, в этом случае с политическим подтекстом», — отметил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Ранее в этот день протестующие фермеры во Франции начали блокировать шоссе вокруг Парижа.

Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs 27 января объявил о намерении начать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы в город не смогли доставить никакие товары.

26 января фермеры также подожгли здание таможни в коммуне Ним.

Газета Le Figaro сообщила 24 января, что 89% французов поддерживают протестное движение аграриев. Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более девяти из десяти французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о них.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта в страну сельхозпродукции с Украины. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза. В знак протеста фермеры блокируют автодороги.