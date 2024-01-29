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В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
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В новых регионах РФ построят 17 мусороперерабатывающих заводов
Армия
Минобороны России рассказало о новых подвигах военных ВС РФ в ходе СВО
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве на Минском шоссе
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин оценил уровень развития Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
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В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
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Протестующие фермеры во Франции сделали чучело Макрона
Происшествия
Российские средства ПВО сбили еще один БПЛА над Брянской областью
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ЦАХАЛ уничтожила более 2 тыс. боевиков ХАМАС в Хан-Юнисе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Общество
Губернатор Ленобласти на встрече с Путиным заявил об устойчивых темпах развития

Пожар в Ясногорске Тульской области

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