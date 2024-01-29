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Пожар площадью 800 кв. м произошел в жилом доме в Тульской области

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Фото: МЧС России
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В городе Ясногорске Тульской области вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники МЧС России. Проводится эвакуация жильцов», — указывается в сообщении.

Ведомство также добавило, что огнеборцы уже локализовали пожар на площади 800 кв. м.

Всего эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Из них шесть жильцов находятся в пункте временного размещения (ПВР). Остальные пожелали отправиться к родным.

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Ранее в этот день сообщалось, что в деревне Алекино Калужской области сгорел автомобиль BMW X6, в результате чего погибли отец и дочь, которые находились в машине. Как рассказал источник «Известий», автомобиль был новым. Сначала в нем произошел хлопок, а после этого машина загорелась. В момент ЧП в машине находилась семья: мать смогла выбраться, а 47-летний отец и 16-летняя дочь сгорели заживо. СК РФ по Калужской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти двум лицам по неосторожности»).

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