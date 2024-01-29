Человек погиб в конфликте со стрельбой из-за долгов в Карачаево-Черкесии
Один человек погиб в конфликте со стрельбой в Карачаево-Черкесии из-за долгов.
По данным «Известий», инцидент произошел 27 января в городе Карачаевск. Злоумышленники в ходе конфликта открыли стрельбу по трем мужчинам, после чего скрылись с места происшествия на Toyota и Hyundai Solaris.
В результате пострадавшие были госпитализированы в медучреждение с огнестрельными ранениями. Позднее один из пострадавших скончался. Состояние еще двоих врачи оценивают как средней степени тяжести.
Правоохранители по горячим следам задержали одного из подозреваемых в нападении. Позднее еще несколько человек доставили на допрос в отдел полиции. По предварительным данным, причиной стрельбы стали долги, которые жертвы имели перед нападавшими, пишет ИА «Регнум».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по трем статьям — незаконное хранения оружия, убийство и покушение на убийство, сообщает телеканал «Звезда». Устанавливаются обстоятельства случившегося.
27 января пресс-служба столичного главного управления МВД России сообщила, что в результате массовой драки на Тамбовской улице на юге Москвы, в ходе которой произошла стрельба, были задержаны девять человек. Участники потасовки арестованы на 15 суток.