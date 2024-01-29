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В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов России

В ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины
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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Постоянные представители стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом 29 января сообщило председательство Бельгии в совете союза.

«Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению использования чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС активов для поддержки восстановления Украины», — говорится в публикации в социальной сети X (бывш. Twitter).

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Ранее, 28 января, в МИД РФ пообещали дать адекватный ответ на любые попытки западных стран конфисковать российскую недвижимость и активы.

27 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. По его мнению, Вашингтон такими мерами загнал в тупик двусторонние отношения России и США.

Комитет по иностранным делам сената конгресса США 24 января поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

22 января верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания совета МИД ЕС 19 февраля.

10 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд. Данные средства планируют потратить на восстановление Украины.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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