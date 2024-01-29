Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве на Минском шоссе
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин оценил уровень развития Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Армия
Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области
Мир
Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова
Мир
Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Мир
В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

Более 40 человек пострадали при ударе по базе США в Иордании

Пентагон: число раненых при ударе по базе США в Иордании превысило 40
0
Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 человек пострадали при атаке на военную базу США в Иордании. Об этом 29 января заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«На данный момент, по нашей оценке, ранено более 40 человек», — сказала она в ходе брифинга.

При этом в Пентагоне допустили, что эта цифра может вырасти в ближайшее время. По словам Сингх, за атакой на американскую базу стоит Иран.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников написала, что американские военные не предотвратили атаку на базу США на севере Иордании, поскольку перепутали вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со своим.

Об атаке БПЛА на базу США на севере Иордании стало известно накануне. В результате удара дрона погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметила, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» отметил, что гибель американских солдат на военной базе в Иордании на руках американского президента Джо Байдена и Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

Байден в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты. The Washington Post сообщила, что ответственность за атаку на базу ВС США на севере Иордании взяло шиитское сопротивление Ирака, включающее в себя группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба».

29 января координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности страны Джон Кирби заявил, что США ответят на атаку против военных на Ближнем Востоке, однако Вашингтон сначала выберет время и способ для этого. Он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена «не хочет более широкой войны с Ираном», и добавил, что Вашингтон в курсе поддержки группировок боевиков в регионе Тегераном.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024