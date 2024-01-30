Минобороны России рассказало о новых подвигах военных ВС РФ в ходе СВО

Министерство обороны России во вторник, 30 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как рассказали в военном ведомстве, наводчик-оператор рядовой Сергей Савченко, выполнявший в составе экипажа танка боевую задачу по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений, успешно уничтожил четыре единицы бронетехники иностранного производства. Как отметили в МО РФ, в этом рядовому Савченко помогли его профессиональные навыки, а также умение вести быстрый и меткий огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При переходе на запасную огневую позицию российский танк подвергся атаке противника с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего потерял ход. Однако Савченко оперативно помог своим боевым товарищам эвакуироваться с поврежденного танка в безопасное место, оказав при этом первую помощь получившему ранение военнослужащему ВС РФ.

Кроме того, военное ведомство отметило и работу старшего сержанта Дмитрия Служенко, который своевременно организовывал в условиях огневого соприкосновения с противником доставку поврежденных российских боевых машин в стационарные ремонтные мастерские, а также проводил ремонт и замену узлов, агрегатов в полевых условиях. Более двух десятков единиц колесной и гусеничной техники были успешно возвращены на передовую.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря самоотверженным действиям и профессиональным навыкам старшего сержанта Служенко была обеспечена непрекращающаяся работа танкового подразделения ВС России, выполняющего боевые задачи в составе группировки.

29 января в Минобороны РФ сообщили, что российские войска отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении за сутки. Отмечается, что украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира». Кроме того, армия РФ с помощью артиллерии нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Клещеевки и Красного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 25 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу расчетов «Гиацинт-Б» на херсонском направлении. По словам Левина, с противоположной стороны Днепра постоянно пытаются атаковать ВСУ, но всякий раз российские военнослужащие срывают их планы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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