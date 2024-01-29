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В Сергиевом Посаде возбудили дело из-за угрозы обрушения жилого дома

В Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело из-за угрозы обрушения жилого дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сергиевом Посаде следователи возбудили уголовное дело по факту угрозы обрушения жилого дома в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

«29 января 2024 года в результате возможного обрушения здания общежития, расположенного в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа, жители эвакуированы. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья»). Следователи и криминалисты начали осмотр помещений здания и допрос свидетелей, в том числе сотрудников управляющей компании. Проводится выяснение всех обстоятельств, приведших к деформации здания.

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Об эвакуации жильцов дома № 7 на улице Октябрьской в городе Пересвет Московской области сообщал ранее в этот день глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Он отметил, что по фасаду здания пошла трещина из-за перепланировки квартир, которую совершили жители самовольно.

Чиновник уточнил, что эвакуировано 120 жителей дома. Им предложено временное размещение в ДК «Космос», а также горячие напитки и перекус. Многие поселились у родственников.

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