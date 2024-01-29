В Белом доме допустили возобновление санкций против Венесуэлы

США считают, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, иначе Вашингтон может восстановить санкции. Об этом 29 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что руководство Венесуэлы в октябре 2023 года «взяло на себя определенные обязательства относительно оппозиционных политических партий, относительно свободных и честных выборов, относительно того, что все это означает».

«И они не предприняли эти действия. Теперь, соответственно, у них есть время до апреля на то, чтобы это сделать. Так что у нас есть варианты действий. Я не стану сейчас анонсировать какие-либо из них. У нас, безусловно, есть варианты действий, касающиеся санкций и подобных вещей, которые мы можем предпринять», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что США намерены возобновить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы в случае отказа от допуска до президентских выборов оппозиционерки Марии Корины Мачадо.

29 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил американского лидера Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двусторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

10 ноября Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена ложью и шантажом, подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

19 октября источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам — от энергетики до миграции.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».