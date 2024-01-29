Реклама
Прямой эфир
Мир
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Общество
В новых регионах РФ построят 17 мусороперерабатывающих заводов
Армия
Минобороны России рассказало о новых подвигах военных ВС РФ в ходе СВО
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве на Минском шоссе
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин оценил уровень развития Санкт-Петербурга на встрече с Бегловым
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Мир
Протестующие фермеры во Франции сделали чучело Макрона
Происшествия
Российские средства ПВО сбили еще один БПЛА над Брянской областью
Мир
ЦАХАЛ уничтожила более 2 тыс. боевиков ХАМАС в Хан-Юнисе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Общество
Губернатор Ленобласти на встрече с Путиным заявил об устойчивых темпах развития

В Белом доме допустили возобновление санкций против Венесуэлы

США могут вернуть санкции против Каракаса при нарушении договоренности с оппозицией
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США считают, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, иначе Вашингтон может восстановить санкции. Об этом 29 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что руководство Венесуэлы в октябре 2023 года «взяло на себя определенные обязательства относительно оппозиционных политических партий, относительно свободных и честных выборов, относительно того, что все это означает».

«И они не предприняли эти действия. Теперь, соответственно, у них есть время до апреля на то, чтобы это сделать. Так что у нас есть варианты действий. Я не стану сейчас анонсировать какие-либо из них. У нас, безусловно, есть варианты действий, касающиеся санкций и подобных вещей, которые мы можем предпринять», — сказал он в ходе брифинга.

Капля в море: снятие санкций с Венесуэлы не сдержит цены на нефть
Сколько черного золота может поставить на рынок южноамериканская страна

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что США намерены возобновить нефтяные санкции в отношении Венесуэлы в случае отказа от допуска до президентских выборов оппозиционерки Марии Корины Мачадо.

29 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил американского лидера Джо Байдена полностью отменить все санкции и начать новую эру в двусторонних отношениях стран. По словам Мадуро, «вся Венесуэла согласна» с его предложением об отмене санкций и восстановлении отношений с США.

10 ноября Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена ложью и шантажом, подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

19 октября источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам — от энергетики до миграции.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024