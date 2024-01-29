Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве на Минском шоссе
В Москве грузовик врезался в легковой автомобиль на Минском шоссе, погиб один человек. Кадры инцидента попали в распоряжение «Известий» 29 января.
Один из автомобилей выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение.
По предварительным данным, один человек погиб, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.
Подробности аварии уточняются.
Ранее, 28 января, корреспондент «Известий» Александр Шпак сообщал о пожаре на месте ДТП с грузовым автомобилем на северо-западе Москвы. Возгорание произошло, когда грузовик врезался в остановившийся на светофоре автомобиль. В результате одно транспортное средство полностью выгорело, второе обгорело частично, третий автомобиль отбросило на несколько метров вперед. Позже пожар был ликвидирован.