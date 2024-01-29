Реклама
Прямой эфир
Политика
Мезенцев рассказал об итогах заседания госсовета Союзного государства
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Общество
«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Армия
Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области
Мир
Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова
Мир
Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Мир
В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ереване был осквернен памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Видеоролик с произошедшим опубликовал в социальных сетях Самвел Ширинян. Он сорвал с возложенных у монумента венков российские флаги, а затем сбросил цветы на землю.

Комментируя происходящее, он заявил, что у блокады Ленинграда не было документации, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

Нечестивое племя: В Латвии хотят раскопать могилы советских солдат
Страна переходит к радикальной борьбе с мемориальным наследием СССР

В декабре 2023 года в Софии распилили и сбросили с пьедестала памятник Советской армии. В Госдуме призвали жестко реагировать на случившееся. Захарова заявила, что это является актом проявления враждебности. Позже суд столицы Болгарии признал уничтожение памятника незаконным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024