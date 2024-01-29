В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

В Ереване был осквернен памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом 29 января сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».

Видеоролик с произошедшим опубликовал в социальных сетях Самвел Ширинян. Он сорвал с возложенных у монумента венков российские флаги, а затем сбросил цветы на землю.

Комментируя происходящее, он заявил, что у блокады Ленинграда не было документации, ссылаясь на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

В декабре 2023 года в Софии распилили и сбросили с пьедестала памятник Советской армии. В Госдуме призвали жестко реагировать на случившееся. Захарова заявила, что это является актом проявления враждебности. Позже суд столицы Болгарии признал уничтожение памятника незаконным.