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CAS не рассматривал итоги олимпийского командного турнира по фигурному катанию

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Спортивный арбитражный суд (CAS), принявший решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, не рассматривал итоги олимпийского командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом 29 января сообщила пресс-служба CAS.

«Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями (ISU. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В этот же день CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Суд отметил, что спортсменка не смогла доказать, что нарушила правила неумышленно. Было принято решение аннулировать результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года.

Россиянка попала в допинговый скандал из-за теста, который проводился в рамках Олимпиады в Пекине в 2022 году. Одна из лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) нашла в крови у спортсменки триметазидин. На время ее отстранили от соревнований, но позднее решение было оспорено, и девушка смогла выступать на соревнованиях.

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Во время первых слушаний CAS предположил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Отмечалось, что дедушка спортсменки принимает лекарство, в котором содержится указанное вещество. Употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам допингового теста.

В начале 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение аннулировать результаты Валиевой на предолимпийском чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место. Другие ограничения против фигуристки не применялись.

Затем CAS зарегистрировал апелляции Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA по данному делу. Тогда Международный олимпийский комитет выразил поддержку спортсменке, указав, что Валиева нарушила антидопинговые правила непреднамеренно.

В ноябре прошлого года в Спортивном арбитражный суде завершились слушания по делу Валиевой. В CAS заявили, что решение будет принято до января 2024 года.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 29 января призвал Международный союз конькобежцев (ISU) объективно решить вопрос с распределением медалей после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Он подчеркнул, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, а международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что решение суда было «абсолютно ожидаемым». По словам Родниной, неизвестно вернется ли Валиева в спорт по окончании периода дисквалификации.

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