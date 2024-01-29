Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Такое заявление в понедельник, 29 января, сделал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — процитировало слова секретаря издание «Украинская правда».

Также и министерство обороны Украины опровергло отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее в этот день о снятии Залужного с должности главкома украинской армией сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке Залужного.

Информация о конфликтах между украинским президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным появилась после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist сообщил, что боевики ВСУ не могут добиться прорыва, поскольку конфликт зашел в тупик. Тогда же он отметил, что затягивание боевых действий несет большие риски для Украины.

В ответ на это, 4 ноября, Зеленский выразил несогласие с мнением Залужного. Президент Украины признал, что наступление ВСУ проходит сложно, так как Вооруженные силы России контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства западных стран.