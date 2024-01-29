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Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Жуковского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — отмечается в его сообщении.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

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Ранее в этот же день стало известно, что в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) беспилотник врезался в лобовое стекло легкового автомобиля.

28 января в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в течение суток территория ДНР подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 раз. На донецком направлении произошло пять обстрелов, на горловском — 14. Всего же по территории ДНР в течение суток было выпущено 63 единицы боеприпасов.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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