Двух парившихся в передвижной бане около «Москва-Сити» мужчин оштрафовали
Пресненский суд Москвы в понедельник, 29 января, оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе «Москва-Сити».
Отмечается, что группа лиц при значительном скоплении граждан выбегала из передвижной бани в нижнем белье, окуналась в снег, «нарушая тем самым общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте».
«Суд назначил административный штраф в размере по 1 тыс. рублей Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу», — говорится в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Ранее, в ночь на 29 января, в Уфе на улице Карла Маркса произошел опасный заезд. Водитель, блогер и коуч Азамат Талхин с друзьями совершали маневры на дороге, пуская из окон автомобилей фейерверки. Затем блогер потерял управление и влетел в стену. Позже он рассказал известиям, что врезался в стену во время заезда из-за льда. Он поделился, что устроил дрифт с фейерверками по городу, чтобы «порадовать людей». Серьезных травм, как рассказал блогер, он не получил.
Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дрифтовавших в центре города водителей привлекут к ответственности.