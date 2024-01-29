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Двух парившихся в передвижной бане около «Москва-Сити» мужчин оштрафовали

Двух москвичей, парившихся в передвижной бане около «Москва-Сити», оштрафовали
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Фото: соцсети
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Пресненский суд Москвы в понедельник, 29 января, оштрафовал двух граждан, которые вместе с компанией парились в передвижной бане в районе «Москва-Сити».

Отмечается, что группа лиц при значительном скоплении граждан выбегала из передвижной бани в нижнем белье, окуналась в снег, «нарушая тем самым общепринятые нормы и правила поведения в общественном месте».

«Суд назначил административный штраф в размере по 1 тыс. рублей Ушакову Евгению Евгеньевичу и Кочелябину Сергею Алексеевичу», — говорится в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

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Ранее, в ночь на 29 января, в Уфе на улице Карла Маркса произошел опасный заезд. Водитель, блогер и коуч Азамат Талхин с друзьями совершали маневры на дороге, пуская из окон автомобилей фейерверки. Затем блогер потерял управление и влетел в стену. Позже он рассказал известиям, что врезался в стену во время заезда из-за льда. Он поделился, что устроил дрифт с фейерверками по городу, чтобы «порадовать людей». Серьезных травм, как рассказал блогер, он не получил.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что дрифтовавших в центре города водителей привлекут к ответственности.

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