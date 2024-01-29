В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

Границы сектора Газа не должны изменяться. Об этом 29 января заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы считаем, что изменений в границах сектора Газа быть не должно», — цитирует его выступление на полуденном брифинге «РИА Новости».

Кроме того, на встрече заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что народ Газы уже несколько месяцев переживает немыслимые ужасы и лишения, говорится в сводке брифинга на сайте ООН.

«Нам нужно приложить все усилия, чтобы дать жителям Газы шанс на надежду. Сейчас не время их подводить», — подчеркнул он.

Однако, как сообщает газета Financial Times, израильские военные продолжают работу над созданием буферной зоны внутри анклава. Израиль сносит здания вдоль границы, несмотря на протесты ООН и предупреждения США, которые также выступают против сокращения территорий сектора Газа.

Первые сообщения о создании буферной зоны на границе сектора Газа и Израиля появились 24 января. Тогда Financial Times сообщала, что Израиль снес около 1100 из 2800 зданий для создания буферной зоны.

Также 24 января агентство Reuters заявляло, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но издание уточнило, что ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

До этого, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Вашингтон не принимает изменения границ анклава, добавляет Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.