Реклама
Прямой эфир
Политика
Мезенцев рассказал об итогах заседания госсовета Союзного государства
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Общество
«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Армия
Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области
Мир
Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова
Мир
Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Мир
В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа
Сюжет:

В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

ООН: границы сектора Газа не должны измениться
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Границы сектора Газа не должны изменяться. Об этом 29 января заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы считаем, что изменений в границах сектора Газа быть не должно», — цитирует его выступление на полуденном брифинге «РИА Новости».

Кроме того, на встрече заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что народ Газы уже несколько месяцев переживает немыслимые ужасы и лишения, говорится в сводке брифинга на сайте ООН.

«Нам нужно приложить все усилия, чтобы дать жителям Газы шанс на надежду. Сейчас не время их подводить», — подчеркнул он.

Однако, как сообщает газета Financial Times, израильские военные продолжают работу над созданием буферной зоны внутри анклава. Израиль сносит здания вдоль границы, несмотря на протесты ООН и предупреждения США, которые также выступают против сокращения территорий сектора Газа.

Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
Израиль в свою очередь никогда не будет удовлетворен предложенными механизмами безопасности

Первые сообщения о создании буферной зоны на границе сектора Газа и Израиля появились 24 января. Тогда Financial Times сообщала, что Израиль снес около 1100 из 2800 зданий для создания буферной зоны.

Также 24 января агентство Reuters заявляло, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но издание уточнило, что ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

До этого, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что Вашингтон не принимает изменения границ анклава, добавляет Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024