Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Астраханской области
В Ахтубинском районе Астраханской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом ГКУ «Волгоспас» сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пожар произошел утром 29 января в селе Сокрутовка. На улице Советская, 21 загорелся деревянный жилой дом.
После тушения огня на месте было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, это хозяин дома 1970 года рождения, пишет «Астрахань-24».
Площадь возгорания составила 30 кв. м. Судя по фотографиям с места происшествия, строение было полностью уничтожено.
В ночь на 29 января пожар случился на территории садового товарищества «Сосновый бор» в Евпатории в Крыму. Погибли 44-летний и 65-летний мужчины. Следственный комитет начал проверку.