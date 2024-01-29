Два ребенка пострадали в ДТП с участием грузовика в Пензенской области
В Октябрьском районе Пензенской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей пострадали два ребенка. Об этом 29 января сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла в минувшую субботу, 27 января, на проспекте Победы. Столкнулись грузовик «МАЗ» под управлением 67-летнего мужчины и Nissan X-Trail, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали девочка 2013 года рождения и мальчик этого же возраста. Девочка после оказания медпомощи была отпущена, мальчика медики госпитализировали.
По факту столкновения организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее 29 января сообщалось, что одного из детей, пострадавших во время столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Краснодарском крае, прооперировали. Его состояние медики оценивают как стабильное. Всего результате аварии на дороге «Кавказ» пострадали девять человек, в том числе двое детей. Пять человек погибли.