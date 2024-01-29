В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
В Подмосковье рядом с деревней Писарево при попытке пересечь реку на мотобуксировщике погиб 66-летний мужчина. Об этом 29 января сообщил источник «Известий».
Погибший, как сообщается, пересекал реку Рузу со своим сыном, когда под ними треснул лед.
«Сын смог выбраться, а отец утонул», — рассказал собеседник.
Детали инцидента уточняются.
До этого, 2 января, двое детей провалились под лед на реке Городне в селе Киверичи в Тверской области. В результате инцидента утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика спас очевидец. Предварительно установлено, что дети, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду. Позднее сообщалось, что тело девочки было найдено.
Днем ранее под лед на реке Волге недалеко от поселка Ровное в Саратовской области провалился автомобиль. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из утонувшего автомобиля тело мужчины.