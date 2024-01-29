Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три реактивных снаряда «Ураган» в Белгородской области. Об этом 29 января сообщило Минобороны РФ.

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена примерно в 20:30 мск, уточнили в министерстве.

«Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день, 29 января, российская система ПВО сбила несколько летающих объектов в Грайворонском городском округе Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.