Жильцов дома в Подмосковье эвакуируют из-за угрозы обрушения

Жильцов дома № 7 на улице Октябрьской в городе Пересвет Московской области эвакуируют из-за угрозы обрушения. Об этом в понедельник, 29 января, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

Он написал, что по фасаду здания пошла трещина из-за перепланировки квартир, которую совершили жители самовольно. Раньше дом был общежитием, а после приватизации многие собственники установили душевые кабины и изменили канализационную систему. Глава округа подчеркнул, что из-за этого стены дома постоянно мокли, на данный момент появилась угроза обрушения.

«Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения. Но услышаны не были», — акцентировал Акулов.

Чиновник объяснил, что эвакуировано 120 жителей дома. Им предложено временное размещение в ДК «Космос», а также горячие напитки и перекус. Многие поселились у родственников. На данный момент на месте случившегося работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Утром 30 января будет проведено обследование здания.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в Кургане провели эвакуацию жителей двух 17-этажных домов на улицах Гоголя и Куйбышева из-за качающихся люстр. В общей сложности с двух адресов эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Уточнялось, что большинство эвакуированных уехали к родственникам или в иное имеющееся жилье. Для 28 человек, у кого есть необходимость в размещении, организовали проживание в гостинице «Курган» и бесплатное горячее питание.