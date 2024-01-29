Реклама
Прямой эфир
Политика
Мезенцев рассказал об итогах заседания госсовета Союзного государства
Мир
Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного
Мир
Норвегия заявила об ужесточении условий приема и пребывания беженцев с Украины
Общество
«Россети» назвали причину вспышек над Челябинском
Общество
МВД сообщило о наказании для устроивших в центре Уфы дрифт водителей
Политика
Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года
Мир
В МИД РФ сообщили о скором прибытии нового посла России в Японию
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении четверти боевиков ХАМАС
Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб при пересечении реки на мотобуксировщике
Армия
Средства ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» в Белгородской области
Мир
Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова
Мир
Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Мир
В ООН заявили о недопустимости изменения текущих границ сектора Газа

Жильцов дома в Подмосковье эвакуируют из-за угрозы обрушения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жильцов дома № 7 на улице Октябрьской в городе Пересвет Московской области эвакуируют из-за угрозы обрушения. Об этом в понедельник, 29 января, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

Он написал, что по фасаду здания пошла трещина из-за перепланировки квартир, которую совершили жители самовольно. Раньше дом был общежитием, а после приватизации многие собственники установили душевые кабины и изменили канализационную систему. Глава округа подчеркнул, что из-за этого стены дома постоянно мокли, на данный момент появилась угроза обрушения.

«Техники многократно выдавали собственникам предписания устранить нарушения. Но услышаны не были», — акцентировал Акулов.

Чиновник объяснил, что эвакуировано 120 жителей дома. Им предложено временное размещение в ДК «Космос», а также горячие напитки и перекус. Многие поселились у родственников. На данный момент на месте случившегося работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Утром 30 января будет проведено обследование здания.

Ветхим завет: что стало причиной обрушения дома в Астрахани
Следственный комитет назвал первую версию происшествия

Ранее, 23 января, сообщалось, что в Кургане провели эвакуацию жителей двух 17-этажных домов на улицах Гоголя и Куйбышева из-за качающихся люстр. В общей сложности с двух адресов эвакуировали 246 человек, включая 38 детей. Уточнялось, что большинство эвакуированных уехали к родственникам или в иное имеющееся жилье. Для 28 человек, у кого есть необходимость в размещении, организовали проживание в гостинице «Курган» и бесплатное горячее питание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024